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В Молдавии назвали глупостью решение о выходе страны из соглашений с СНГ

Экс-президент Молдавии Воронин: страна должна ориентироваться на свои интересы

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Родион Прока/РИА Новости

Бывший президент Молдавии, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что решение правящей партии республики о выходе из соглашений с СНГ и денонсации конвенции Межпарламентской ассамблеи Содружества является «глупостью» и страна должна ориентироваться на национальные интересы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение о выходе из многих соглашений со странами СНГ, в том числе из Межпарламентской ассамблеи Содружества — не единственная глупость, совершенная парламентским большинством. Мы знаем, для кого они работают, для чего делают такие вещи, пользуясь крайне серьезной международной обстановкой», — сказал Воронин.

Экс-президент подчеркнул, что для Молдавии важна не столько политическая, сколько экономическая и социальная части сотрудничества в рамках СНГ. Воронин указал на то, что многие молдавские граждане работают на территории СНГ. Большинство из них трудятся в России, а также в Казахстане и в Белоруссии.

До этого сообщалось, что Правящая партия Молдавии «Действия и солидарность» приняла решение сохранить в повестке дня парламента проекты денонсации ряда договоров с Содружеством Независимых Государств (СНГ).

Бывший президент Молдавии Игорь Додон ранее допустил, что действующее руководство республики допустило утрату суверенитета страны.

Ранее больше половины жителей Молдавии выступили против выхода страны из СНГ.

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