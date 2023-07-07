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Депутат потребовал за три дня разобраться с зарплатами учителей в Хакасии

Депутат Сокол потребовал до 10 июля разобраться с низкими зарплатами учителей в Хакасии

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Pixabay

Депутат Госдумы Сергей Сокол заявил в своем Telegram-канале, что потребовал от властей Хакасии до 10 июля разобраться с низкими зарплатами учителей.

В противном случае депутат пообещал обратиться в Генпрокуратуру.

Хакасия является одним из российских регионов, в котором не удалось обеспечить снижения уровня бедности. Доля населения республики, находящегося за чертой бедности, в 2022 году превысила 18% при среднем показателе по стране 9,8%.

76 регионов смогли обеспечить снижение уровня бедности, но девяти так и не удалось улучшить экономические показатели. Среди них — Хакасия.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что за прошлый год выбраться из нищеты и начать жить лучше смогли 1,7 млн россиян. Голикова выразила надежду, что ситуация продолжит улучшаться, в том числе и благодаря введению единого пособия, направленного на поддержку семей.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

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