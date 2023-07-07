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Кандидат в президенты США создал своего цифрового двойника с помощью ИИ

Кандидат в президенты США Суарес получил цифрового клона для общения с избирателями

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Evan Vucci/AP

Команда кандидата в президенты США, республиканца и мэра Майами Фрэнсиса Суареса разработала цифрового двойника политика с помощью искусственного интеллекта, передает Fox News. По информации телеканала, ИИ «Фрэнсис Суарес» называют фишкой претендента, которая выделяет его среди остальных участников предвыборной гонки 2024 года, и надеются в будущем использовать ее для полноценных интервью.

Как отмечает Fox News, двойник кандидата в президенты используется на его сайте для общения с избирателями, в частности, ответов на вопросы о его политической позиции. Разработчики ИИ обещают, что он будет становиться все умнее с каждым обращением потенциальных избирателей.

«Мы собираемся продолжать совершенствовать ИИ «Фрэнсиса Суареса», где его возможности на данный момент ограничены <...> будет обновляться и сможет отвечать на различные вопросы. Мы планируем усилить этот инструмент», — подчеркнул представитель SOS America PAC, связанной с разработкой цифрового двойника, Чапин Фэй.

Ранее в США начали использовать искусственный интеллект для «выбивания» долгов вместо коллекторов.

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