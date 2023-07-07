В американском СМИ посоветовали не принимать Украину в НАТО

НАТО следует закрыть дверь перед Украиной, поскольку для США преимущества от вступления Киева в альянс меньше, чем возможные риски, пишут авторы американского издания Foreign Affairs.

По мнению авторов публикации, Украину не следует принимать в НАТО, и это должен понять президент США Джо Байден. Журналисты пишут, что государства должны действовать согласно своим собственным интересам, а в плане безопасности для Соединенных Штатов Америки преимущества от вступления Украины в Североатлантический альянс «меркнут» по сравнению с рисками.

В материале говорится, что прием Украины в НАТО повышает риск конфликта с Россией и грозит разрушительными последствиями. Также это может обесценить гарантии безопасности НАТО для всего альянса.

«На саммите в Вильнюсе и после него лидеры НАТО поступили бы мудро, если бы признали эти факты и закрыли дверь для Украины», — говорится в статье.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не может стать членом НАТО из-за того, что ряд государств боится Россию.

В НАТО рассказали о проблемах украинского контрнаступления из-за местности и сопротивления РФ. Журналисты немецкого издания Bild констатируют, что «бороться с русскими становится все труднее». В причинах и последствиях неудач украинского контрнаступления разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее на Украине призвали Запад поменять отношение к России.