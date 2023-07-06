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Глава Совбеза России назвал предательским мятеж Пригожина

Патрушев: предательские действия ЧВК «Вагнер» поставили РФ на грань гражданского конфликта

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Reuters

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал предательскими действиями мятеж ЧВК «Вагнер», основателем которой является Евгений Пригожин, и заявил, что он поставил Россию на грань гражданского конфликта. Об этом он сообщил на совещании по безопасности Южного федерального округа РФ в Краснодаре, передает ТАСС.

«23–24 июня произошли события, когда из-за амбициозных, а по сути предательских действий руководства ЧВК «Вагнер» страна фактически оказалась на грани быть втянутой в гражданский конфликт», — сказал Патрушев.

По его словам, этого удалось избежать, благодаря решительным действиям военных, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, руководителей органов государственной власти, а также сплоченности и патриотизму российского народа.

До этого заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил влияние мятежа Пригожина на отношение россиян к контрактной службе.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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