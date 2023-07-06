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В Венгрии сравнили с гражданской войной погромы во Франции

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что беспорядки во Франции можно считать гражданской войной

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Власти Венгрии не желают протестов, подобных погромам во Франции, на территории своей страны, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает ТАСС. По его словам, ситуация в Пятой республике была спровоцирована неудачной европейской миграционной политикой.

«В одной из самых сильных стран Европы, в одном из самых известных городов континента в XXI веке произошли события, которые можно считать гражданской войной. Мы в Венгрии не хотим ничего подобного. Мы не хотим, чтобы террор и страх царили на улицах Будапешта. Мы не хотим, чтобы нам было страшно выходить вечером на улицу», — отметил Сийярто.

Он также добавил, что в ЕС рассказывают сказки об удачной политике мультикультурализма. Сийярто подчеркнул, что это как раз доказали французские беспорядки.

«Все, что мы слышали в последние годы о мультикультурализме, о фантастическом успехе социальной интеграции в Западной Европе, — сказки и ложь», — заключил глава МИД Венгрии.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантере, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулузы. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. К 1 июля по всей Франции участники беспорядков подожгли 1350 автомобилей и напали на 234 здания, в том числе на 47 полицейских участков разного уровня и 11 казарм жандармерии. В результате беспорядков полиция задержала свыше 1 тыс. человек. МИД Франции объявил о прекращении протестов лишь 5 июля.

Ранее по всей Франции произошли столкновения протестующих с полицией.

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