Захарова высказалась о действиях полиции во Франции на фоне протестов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга выразила мнение о ситуации с протестами во Франции, заявив, что действия французских правоохранителей должны оставаться в рамках правового поле. Трансляция велась на YouTube-канале министерства.

По словам Захаровой, беспорядки во Франции говорят о проблемах и противоречиях среди граждан страны.

«Хотели бы подчеркнуть необходимость неукоснительного удержания действий правоохранительных органов в правовом поле, недопустимость любых форм полицейского насилия в отношении граждан, тем более если оно мотивировано этнической принадлежностью человека », — сказала она, добавив, что протесты во Франции не должны угрожать безопасности на Европейском континенте.

4 июля Захарова также отреагировала на продолжение протестов во Франции.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. К 1 июля по всей Франции участники беспорядков подожгли 1350 автомобилей и напали на 234 здания, в том числе на 47 полицейских участков разного уровня и 11 казарм жандармерии. В результате беспорядков полиция задержала свыше 1 тыс. человек.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.