Трамп опережает Байдена в рейтинге в колеблющихся штатах США

Большинство жителей колеблющихся штатов США — Мичиган, Висконсин, Аризона, Пенсильвания, Джорджия — готовы проголосовать на выборах 2024 года за бывшего президента Дональда Трампа, а не его преемника Джо Байдена, передает Daily Mail. По опросу Echelon Insights, политик-республиканец опережает действующего главу Белого дома на 7%.

Так, согласно исследованию, Трампа поддерживают 48% избирателей из колеблющихся штатов, а Байдена лишь 41%. Речь идет о тех американских регионах, в которых популярность обоих кандидатов находится на примерно одном уровне — зачастую именно голосование в этих штатах определяет исход выборов президента США.

Daily Mail отмечает, что в последнее время Байден совершил ряд громких оплошностей, которые вызвали новые вопросы о том, сможет ли он пройти второй срок. Газета подчеркивает, что это касается, в частности, фразы президента США «Боже храни королеву», сказанной им спустя девять месяцев после смерти монарха Великобритании Елизаветы II.

Ранее большинство граждан США выступили против участия Байдена и Трампа на выборах 2024 года.