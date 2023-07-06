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Президент Южной Кореи решил поехать на саммит НАТО в Литву и посетить Польшу

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель посетит Литву для участия в саммите НАТО

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Global Look Press

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель будет очно присутствовать на июльском саммите Североатлантического альянса, который должен пройти в Вильнюсе, передает Yonhap со ссылкой на пресс-службу главы государства. По информации агентства, помимо поездки в Литву, южнокорейский лидер собирается посетить с визитом и соседнюю Польшу.

«Юн Сок Ель посетит Вильнюс с 10 по 12 июля, чтобы встретиться с лидерами НАТО по поводу конфликта на Украине и сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. В кулуарах саммита он проведет серию двухсторонних встреч, в частности, планируются переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой», — говорится в сообщении.

Как отмечает Yonhap, после саммита НАТО президент Южной Кореи поедет в Польшу, где встретится со своим коллегой Анджеем Дудой. При этом агентство подчеркивает, что во время своих поездок в Польши и Литву Юн Сок Ель может заехать на Украину, но пресс-служба южнокорейского лидера пока опровергает наличие подобных планов.

Ранее в России указали на попытки США и НАТО втянуть Южную Корею в украинский кризис.

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