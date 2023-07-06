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Зеленский сообщил о правосудии над сторонниками России

Зеленский пригрозил судом сторонникам России при возврате утраченных украинских территорий

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Fabrizio Bensch/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости преследования тех жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, кто выступал на стороне России при условии, что Украина сможет вернуть себе контроль над этими регионами. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

«Время лечит, но также лечит и правосудие. Я убежден, что должны быть приговоры», — сказал он.

По мнению Зеленского, соответствующую ответственность нужно распространить даже на тех, кто выступал против украинской армии вынужденно. Президент считает, что «остаются украинцами» только те, кто не участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.

Накануне бывший советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин утверждал, что нынешний украинский лидер планирует наступать любой ценой на российские позиции.

1 июля сообщалось, что глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во время секретной июньской поездки на Украину обсуждал с руководством украинской разведки и с Зеленским планы Киева вернуть значительные территории к осени, продвинуться дальше на восток и провести переговоры с Россией.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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