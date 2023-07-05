В Молдавии задумались над высылкой российских дипломатов

Руководитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что не исключает высылку из страны дипломатов посольства Российской Федерации, которые якобы проводят «враждебную политику». Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в случае с Россией молдавская сторона видит «враждебную, агрессивную, неправильную, неуважительную политику» по отношению к Молдавии.

«Поэтому у всех — и у меня тоже — есть вопросы к количеству лиц, являющихся дипломатами или занимающихся другой деятельностью, которые не участвуют в разрешении и минимизации проблем в отношениях с Россией», — заявил глава молдавского внешнеполитического ведомства.

Он также не исключил, что если подобная политика со стороны РФ будет продолжена, то Кишинев может вновь прибегнуть к высылке российских дипломатов.

До этого Россия сократила предел сотрудников Германии в РФ до 350 человек, нескольким сотням немцев придется покинуть страну.

Уехать придется в том числе дипломатам, учителям и сотрудникам культурного центра имени Гёте.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.