Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Члены НАТО примут значительные трансформации в блоке на саммите в Вильнюсе

Замгенсека НАТО Джоанэ анонсировал крупнейшие изменения в блоке за последние 40 лет

close
100%
Yves Herman/Reuters

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ объявил, что лидеры стран Североатлантического альянса одобрят на саммите в Вильнюсе 11–12 июля новые оборонные планы альянса, которые станут крупнейшим изменением за последние 40 лет. Его слова приводит ТАСС.

«Новая структура сил, больше сил с высоким уровнем подготовки и готовности, новые командования, новые мощности в оборонной промышленности», — пояснил Джоанэ.

Замгенсека отметил, что на грядущих переговорах будет принято решение о том, что показатель в 2% ВВП на оборонные нужды станет не целью, а обязательством стран – участниц военно-политического блока. Он также добавил, что между НАТО и Украиной будет установлен новый этап политических отношений.

«От комиссии НАТО — Украина мы перейдем к совету НАТО — Украина, что является другим политическим инструментом», — разъяснил Джоанэ.

До этого Североатлантический альянс подтвердил решение создать Совет Украина — НАТО (СУН).

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях