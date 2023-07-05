Члены НАТО примут значительные трансформации в блоке на саммите в Вильнюсе

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ объявил, что лидеры стран Североатлантического альянса одобрят на саммите в Вильнюсе 11–12 июля новые оборонные планы альянса, которые станут крупнейшим изменением за последние 40 лет. Его слова приводит ТАСС.

«Новая структура сил, больше сил с высоким уровнем подготовки и готовности, новые командования, новые мощности в оборонной промышленности», — пояснил Джоанэ.

Замгенсека отметил, что на грядущих переговорах будет принято решение о том, что показатель в 2% ВВП на оборонные нужды станет не целью, а обязательством стран – участниц военно-политического блока. Он также добавил, что между НАТО и Украиной будет установлен новый этап политических отношений.

«От комиссии НАТО — Украина мы перейдем к совету НАТО — Украина, что является другим политическим инструментом», — разъяснил Джоанэ.

До этого Североатлантический альянс подтвердил решение создать Совет Украина — НАТО (СУН).

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.