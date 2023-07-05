Пакистан выбрал дату протеста против осквернения Корана в Швеции

Правительство Пакистана анонсировало проведение общенациональной акции протеста после сожжения Корана в Швеции, передает Daily Pakistan. По информации издания, пакистанские власти осудили инцидент, охарактеризовав его как акт исламофобии.

«Правительство под руководством Шарифа приняло решение провести 7 июля акции протеста по всей стране против подлого акта, совершенного по случаю праздника Эйдул Адха и вызвавшего возмущение. В связи с этим премьер-министр Шехбаз Шариф объявил о проведении акций протеста по всему Пакистану и призвал все политические партии принять участие в митингах», — говорится в сообщении.

Премьер Пакистана отметил, что настроения и чувства нации относительно сожжения Корана в Швеции также должны быть полностью выражены через парламент.

Акция по сожжению Корана произошла еще 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Ее совершил 37-летний иммигрант из Ирака по имени Салван Момика с разрешения местной полиции. Проведение подобной акции во время одного из главных религиозных праздников в исламе — Курбан-Байрама — вызвало резкое осуждение со стороны мусульманских государств. В частности, в Ираке и Иране вспыхнули протесты у посольств Швеции в республике. Акцию уже осудили как в самом шведском правительстве, так и в других мировых государствах. При этом местные СМИ отмечали, что в Стокгольме уже планируют новые сожжения Корана.

Ранее арабские страны предостерегли от роста исламофобии после сожжения Корана в Европе.