В парламенте Франции жалуются на санкции против России

Член парламента Франции Ги Брику в своем обращении к правительству страны указал на пагубные последствия санкций против России, сообщает «Лента.ру».

«Господин Ги Брику предупреждает министра-делегата [Ролана Лескюра] при министре экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета [Брюно Ле Мэре], отвечающего за промышленность, о последствиях торговых санкций из-за российско-украинского конфликта, которые наносят ущерб экономической и экспортной деятельности некоторых французских компаний», — указано в обращении.

Брику привел в пример сокращение на 84% отраслевого экспорта в Россию в отношении авиационного оборудования и самолетов. Кроме того, Брику указал на то, что пагубность этих санкций состоит в том, что они затрагивают всю национальную экономику и суверенитет Франции.

Ранее посол РФ в Бухаресте Валерий Кузьмин рассказал о серьезных последствиях антироссийских санкций для экономики Румынии.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.