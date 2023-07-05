Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленского обвинили в покушении на главный американский праздник

Ветеран США Дрейвен: Зеленский покусился на День независимости США

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Американский ветеран Ноктис Дрейвен выразил свое мнение на своей странице в Twitter, заявив, что президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать День независимости США, чтобы просить дополнительную помощь. Так американец отреагировал на обращение Зеленского к американцам, в котором тот поздравил их с Днем независимости, назвал Украину союзником США и попросил поддержки.

Дрейвен написал: «Человек, который не знает стыда... Зеленский пытается использовать 4 июля, чтобы подлизываться и выпрашивать дополнительную помощь». Он добавил, что Украина не является союзником США.

Ветеран отметил, что большинство американцев не знало о существовании Украины до 2014 года. Дрейвен заявил, что отправка оружия на Украину «не является поддержкой киевского режима со стороны американцев», так как «коррумпированная» власть в Вашингтоне не обращает внимания на мнение обычных американцев по этому вопросу. Он также призвал не использовать американский праздник в своих целях.

Дрейвен заключил: «Позвольте американцам провести этот единственный день... только один, без того, чтобы вы нас обманывали и требовали помощи до последнего».

В середине июня Пентагон сообщил, что объем американской военной помощи Украине за время президентства Джо Байдена превысил 40,7 млрд долларов, а с начала российской специальной военной операции (СВО) — 40 млрд долларов.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях