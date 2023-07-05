Американский ветеран Ноктис Дрейвен выразил свое мнение на своей странице в Twitter, заявив, что президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать День независимости США, чтобы просить дополнительную помощь. Так американец отреагировал на обращение Зеленского к американцам, в котором тот поздравил их с Днем независимости, назвал Украину союзником США и попросил поддержки.

Дрейвен написал: «Человек, который не знает стыда... Зеленский пытается использовать 4 июля, чтобы подлизываться и выпрашивать дополнительную помощь». Он добавил, что Украина не является союзником США.

Ветеран отметил, что большинство американцев не знало о существовании Украины до 2014 года. Дрейвен заявил, что отправка оружия на Украину «не является поддержкой киевского режима со стороны американцев», так как «коррумпированная» власть в Вашингтоне не обращает внимания на мнение обычных американцев по этому вопросу. Он также призвал не использовать американский праздник в своих целях.

Дрейвен заключил: «Позвольте американцам провести этот единственный день... только один, без того, чтобы вы нас обманывали и требовали помощи до последнего».

В середине июня Пентагон сообщил, что объем американской военной помощи Украине за время президентства Джо Байдена превысил 40,7 млрд долларов, а с начала российской специальной военной операции (СВО) — 40 млрд долларов.

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