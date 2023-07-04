Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал своего американского коллегу Джо Байдена пригласить республику в НАТО на грядущем саммите альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Слова украинского лидера приводит украинский портал Klymenko Time.

«Президент США поддерживает наше будущее в НАТО, но приглашение сейчас стало бы огромным мотиватором для украинских солдат. Очень важно, чтобы Украина получила приглашение сейчас», — заявил Зеленский.

Украинские политики, в том числе президент Зеленский, в последние несколько недель заявляют, что Украине предоставят членство в НАТО на предстоящем саммите.

При этом на этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в НАТО невозможно до тех пор, пока на ее территории идут боевые действия.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.