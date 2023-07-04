В Малайзии отменили обязательную смертную казнь за ряд преступлений, включая госизмену

Малайзия отменила обязательную смертную казнь за ряд преступлений, включая госизмену, согласно новому закону, который вступил в силу 4 июля. Об этом пишет ТАСС. Ранее в стране существовала обязательная смертная казнь для 33 преступлений. Новый закон отменяет ее для 12 преступлений, включая терроризм, наркотрафик, предумышленное убийство и покушение на главу государства. Кроме того, смертная казнь полностью отменена для семи видов преступлений, таких как покушение на убийство, похищение и торговля оружием.

Согласно новому законодательству, решение о применении смертной казни будет приниматься судом. Максимальный срок заключения был сокращен с 40 до 30 лет. В случае, если человек приговорен к тюремному сроку по статье, предусматривающей смертную казнь, он также будет подвергаться побоям кнутом не менее 12 раз в рамках новой правовой базы.

Ранее сообщалось, что в штате Миссури будет осуществлена 12-я с начала 2023 года смертная казнь в США. Губернатор штата Марк Парсон отклонил прошение о помиловании 42-х летнего Майкла Тисиуса, убившего двух тюремных охранников. Тисиус совершил преступление в июне 2000 года при попытке освободить своего бывшего сокамерника из окружной тюрьмы.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.