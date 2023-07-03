Постпред Британии в ООН не уверена в продлении зерновой сделки

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд во время брифинга в связи с началом председательства страны в Совете Безопасности заявила о своей неуверенности относительно продления зерновой сделки, несмотря на то, что британские власти и ООН делают «все возможное». Об этом сообщает ТАСС.

«Я не уверена в продлении. <…> Но я знаю, что ООН делает все возможное. Мы сделаем все возможное. Мы уже работаем с Лондоном для обеспечения работы очень сложной системы расчетов по зерну», — сказала Вудворд.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил шансы на разблокировку SWIFT для «дочки» Россельхозбанка и продлении зерновой сделки. На вопрос журналиста о том, есть ли надежда на возвращение к SWIFT, Песков сказал, что Москве пока нечего сообщить о выполнении той части договоренностей, которая касается российской стороны, и можно констатировать лишь тот факт, что эта часть соглашения по-прежнему не выполнена.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.