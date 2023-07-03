МИД Грузии вызвал украинского посла из-за санкций против Georgian Airways

В МИД Грузии вызван временный поверенный Украины Александр Шульга из-за санкций против авиакомпании Georgian Airways, сообщает телеканал «Имеди».

По данным канала, встреча дипломата и представителей грузинского МИД уже началась.

Ранее основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что ожидает от правительства страны реакции на санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против него и его предприятия.

Он выразил надежду, что на «несправедливое и безосновательное решение президента Украины» будет предпринят мгновенный и зеркальный ответ со стороны правительства Грузии.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет в отношении более чем 190 физических лиц и 291 юридического лица из России, Белоруссии, Казахстана и Грузии.

Ограничения, в том числе, были введены и против грузинской авиакомпании Georgian Airways и председателя ее совета директоров Тамаза Гаиашвили после возобновления полетов на территорию России.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировалазапуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.