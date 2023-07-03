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Саакашвили обнажил живот перед судом

Саакашвили принял участие в судебном процессе по видеосвязи из больницы

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Irakli Gedenidze/Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили подключился к очередному судебному процессу по видеосвязи из клиники «Вивамеди», где он находится на лечении, сообщает «Sputnik Грузия».

Дважды осужденный политик показал, что продолжает худеть, подняв футболку и продемонстрировав на камеру свой живот.

В Тбилисском городском суде прошло слушание по делу Саакашвили о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года. На заседании он заявил, что считает себя невиновным по этому и другим возбужденным против него уголовным делам. Политик также подчеркнул, что заключение его «не сломает» и он продолжит активно участвовать в политических процессах Грузии.

Несколькими днями ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск Михаила Саакашвили против Украины о лишении его гражданства. Также в мае ЕСПЧ отказал деятелю в его переводе на лечение за рубеж и в другую клинику Грузии.

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.

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