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Воронежский губернатор оценил масштаб ущерба за время действия режима КТО

Воронежский губернатор Гусев сообщил о четырех пострадавших за время действия режима КТО

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Shutterstock

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что за время действия в регионе режима контртеррористической операции (КТО) пострадали четыре жителя, среди которых один ребенок. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Легкий вред здоровью получили четыре жителя региона, среди которых один ребенок. Им выплатим по 100 тысяч рублей», — сообщил он.

По словам главы региона, также повреждения получили более 20 жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили.

Гусев уточнил, что общий объем затрат на восстановление объектов областному бюджету «вполне под силу», завтра на работы выходит подрядчик. Губернатор поручил оперативно провести все необходимые работы и выплаты.

24 июня Национальный антитеррористический комитет ввел режим КТО в Воронежской, Московской областях и Москве в связи с попыткой военного мятежа бойцов ЧВК «Вагнер». Спустя два дня режим был снят.

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