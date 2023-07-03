Сменился посол Казахстана в России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Даурена Абаева новым послом Казахстана в России. Даурен Абаев является бывшим заместителем генсека Содружества Независимых Государств и экс-министром культуры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы президента.

В указе главы государства говорится: «Абаев Даурен Аскербекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации».

Ранее, 16 июня, Касым-Жомарт Токаев освободил Ермека Кошербаева от должности посла Казахстана в России и назначил его главой администрации Восточно-Казахстанской области.

Ранее стало известно, что сенат Казахстана одобрил внесение изменений в действующее законодательство, которое касается первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Политик потеряет статус главы высшего попечительского совета нескольких организаций, названных в его честь.

Речь идет об организациях «Назарбаев Университет», «Назарбаев Фонд» и «Назарбаев Интеллектуальные школы». Как ожидается, с внесением изменений их возглавит преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев. При этом поправки предусматривают назначение и иного руководителя в случае принятия такого решения со стороны президента.

Ранее Лукашенко попросил не делать из него героя.