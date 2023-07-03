В «Росэнергоатоме» заявили о желании Запада вступить в конфликт на Украине

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что страны Запада, поддерживающие Киев, стремятся использовать инцидент на Запорожской АЭС (ЗАЭС) для легализации своего непосредственного участия в боевых действиях на Украине. Об этом он сказал в разговоре с ТАСС.

По словам Карчаа, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) «захлебнулось», а западные страны понимают, что действующие украинские власти не вытягивает ситуацию.

«Для них поражение Киева в этом конфликте — это их поражение», — отметил советник гендиректора «Росэнергоатома».

Карчаа указал, что Запад изначально взвинтил ставки сам, и точка невозврата в этом смысле уже была пройдена. По его мнению, организация специальной операции на станции, которая бы привела к ядерному инциденту, по мнению западных стран, создаст правовой «шлюз» для легализации участия НАТО в конфликте». Он также подчеркнул, что именно для этого целенаправленно формируется образ РФ как страны, способной осуществить акт ядерного терроризма.

30 июня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что российская сторона распространила в Совете Безопасности (СБ) и Генеральной Ассамблее (ГА) ООН письмо с призывом не допустить провокаций Украины на Запорожской АЭС.

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