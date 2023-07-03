Западные страны только и ждут, чтобы восстановить отношения с Россией. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский, его слова приводит Energetyka24.

«Уже сейчас мы выступаем свидетелями процесса убеждения Украины в том, чтобы заморозить конфликт, повторить ситуацию 2015 года, а затем заключить соглашение с Россией», — сказал он.

Ващиковский также отметил, что несмотря на обещания многих лидеров Запада, в отношениях с Москвой победит подход «бизнес есть бизнес».

3 июля постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявлял, что Россия остается открытой для политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, однако перспективы туманны из-за позиции Киева и его западных кураторов.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на публикацию газеты The Washington Post, в которой говорилось о тайных переговорах о завершении украинского кризиса. По его словам, при таком большом конфликте, «при таком большом объеме ресурсов, которые использует РФ, и при тех ставках, которые дальше России», у конфликта «нет ни единого компромиссного сценария».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.