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Макрон потребовал восстановить порядок во Франции

Макрон потребовал от МВД и Минюста принять меры для восстановления порядка во Франции

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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с беспорядками в Елисейском дворце дал поручение министру внутренних дел Жеральду Дарманену и главе Минюста Эрику Дюпон-Моретти принять все меры, необходимые для пресечения беспорядков в государстве. Об этом сообщает BFMTV.

«Правительство будет на стороне полиции и жандармерии. Главы МВД и Минюста должны сделать все необходимое для восстановления порядка», — сказал Макрон.

Ранее сообщалось, что президент Макрон начал совещание по борьбе с беспорядками в стране. В нем приняли участие члены правительства Франции, в том числе премьер-министр Элизабет Борн, глава МВД Жеральд Дарманен и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.

Протесты во Франции начались вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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