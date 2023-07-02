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Сенатор Пушков нашел причину массовых беспорядков во Франции

Сенатор Пушков: бесконтрольная миграция стала причиной массовых беспорядков во Франции

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале объяснил массовые беспорядки во Франции в бесконтрольной миграцией.

Он пояснил, что разворачивающиеся во французских городах события являются результатом толерантности.

«Мультикультурализм, интеграция, толерантность и прочие искусственные идеологемы, призванные прикрыть социальные последствия глобализации и бездумного либерального курса, взрываются во Франции со скоростью фейерверка — разрушительного и кровавого, длящегося в режиме нон-стоп уже более пяти суток», — написал он.

Он надеется, что события во Франции заставят ЕС перестать игнорировать результаты бесконтрольной миграции, но полагает, что во Франции после беспорядков ничего не изменится.

2 июля глава Ассоциации мэров Франции Давид Лиснар заявил, что 3 июля перед зданиями мэрий по всей стране пройдут митинги, на которых граждане выступят против беспорядков.

Протесты во Франции начались вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады.

Ранее бабушка застреленного 17-летнего подростка призвала прекратить беспорядки во Франции.

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