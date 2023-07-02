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Шольц призвал не спекулировать из-за попытки мятежа в России

Шольц заявил, что было бы «несерьезно спекулировать» о последствиях попытки мятежа в РФ

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Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в настоящее время несерьезно спекулировать на тему последствий попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в России. Об этом он заявил в интервью ARD, сообщает ТАСС.

«Это изменения, происходящие в России», — сказал Шольц.

Он отметил, что «было бы несерьезным спекулировать» на тему того, стабилизируется ли ситуация или нет и «что последует в дальнейшем».

«Нам придется за этим очень тщательно наблюдать, поскольку это большая страна, обладающая атомным оружием», — заявил канцлер.

Ранее госсекретарь министерства иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер заявил, что глава ведомства Петер Сийярто знал о событиях в России во время мятежа лучше, чем многие другие.

2 июля министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Австрия приняла меры для обеспечения безопасности российских и украинских учреждений после мятежа в России главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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Мятеж Пригожина
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