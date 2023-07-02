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Карл III примет Байдена в Виндзоре

Король Британии Карл III примет президента США Джо Байдена в Виндзорском замке 10 июля

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Adrian Dennis/Reuters

Король Великобритании Карл III примет президента США Джо Байдена в Виндзорском замке 10 июля, сообщает Reuters со ссылкой на представителя канцелярии монарха.

По его словам, встреча пройдет в загородной резиденции короля под Лондоном. Других подробностей он не привел.

Ранее королевский эксперт поделился своими мыслями относительно будущего отношений между Карлом III и герцогами Сассекскими.

Королевский репортер и эксперт Ричард Палмер заявил в эфире шоу Royal Round Up, что король Великобритании Карл III стремится уладить свои разногласия с младшим сыном принцем Гарри и его женой Меган Маркл.

Однако эксперт отметил, что сейчас вражда между Карлом III и герцогами Сассекскими все еще очень «заметна».

Отношения между герцогами Сассекскими и высокопоставленными членами королевской семьи испортились после того, как в 2021 Меган и Гарри дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором заявили о травле герцогини и проявлениях расизма со стороны неназванных представителей королевского двора.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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