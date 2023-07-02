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В Великобритании ужесточили законодательство по борьбе с протестами

В Великобритании вступили в силу новые меры по борьбе с протестными акциями

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Frank Augstein/AP

В Великобритании вступили в силу новые меры по борьбе с протестными акциями, сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что нововведения направлены в первую очередь на экологических активистов, которые перекрывают автотрассы и центральные улицы городов.

Новые полномочия позволяют сотрудникам полиции с применением силы убирать с проезжей части демонстрантов, которые выбирают сидячую форму протеста. Также ужесточается наказание за прокладывание импровизированных туннелей.

Ранее первые участники протестов во Франции получили приговоры. Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантере, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулузы. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Бабушка застреленного полицией подростка алжирского происхождения, гибель которого спровоцировала протесты во Франции, призвала погромщиков прекратить насилие.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.

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