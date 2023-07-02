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Захарова заявила о разрушении «мнимой толерантности Франции»

Захарова: мнимая толерантность во Франции рушится на глазах

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Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мнимая толерантность во Франции рушится на глазах. Об этом она написала в своем Telegram-канале, комментируя заявление профсоюзов французской полиции Alliance Police Nationale и Unsa Police.

«Наши коллеги, как и большинство граждан, сыты по горло страданиями под диктатом этих агрессивных меньшинств», — привела выдержку из заявлений профсоюзов Захарова.

Он отметила, что «либерализм демонстрирует противоречия, не совместимые с жизнью».

По ее словам, МИД Франции «просто обязан взять все свои прошлые мемы, адресованные России, Китаю, Ирану и зачитать самому себе».

Волна беспорядков охватила Францию 27 июня после того, как в пригороде Парижа погиб 17-летний подросток, отказавшийся подчиниться полиции. Акции протеста также начались в Нантре, Лилле и Тулузе. Позднее протесты переросли в столкновения с полицией, когда демонстранты стали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских. В результате были задержаны более 1 тыс. человек по всей стране.

Беспорядки начались также в соседних Швейцарии и Бельгии. По мнению экс-кандидата в президенты Франции Эрика Земмура, из-за миграционной политики страна оказалась в ситуации гражданской войны.

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет вечером в воскресенье 2 июля совещание по борьбе с беспорядками.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.

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