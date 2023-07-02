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Австралия первой в мире разрешила лечить депрессию психоделиками

Австралия разрешила назначать экстази и псилоцибин для лечения ПТСР и депрессии

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ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Австралия стала первой страной мира, легализовавшей использование психоактивных веществ в качестве препаратов для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и депрессии, сообщает телеканал Sky News Australia со ссылкой на Австралийское управление терапевтических товаров (TGA).

«Австралийские врачи могут назначать дозы MDMA, также известного как экстази, для лечения ПТСР. Псилоцибин <...> также можно давать людям с трудно поддающейся лечению депрессией», — говорится в сообщении.

Власти страны включили эти два препарата в список одобренных лекарственных средств Управлением по терапевтическим товарам, что вызвало недоумение у ряда австралийских ученых. Решение вступило в силу с 1 июля.

Власти пояснили, что пошли на такой шаг из-за отсутствия достаточного эффективных способов лечения указанных расстройств. При этом подчеркивается, что эти препараты можно использовать только под контролем врачей, а в случае их незаконного распространения они будут считаться «запрещенными наркотическими веществами».

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