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Виктор Бут может попасть в заксобрание Ульяновской области

Член ЛДПР Виктор Бут стал одним из возможных кандидатов в депутаты заксобрания Ульяновской области

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РИА Новости

Член ЛДПР Виктор Бут вошел в список возможных кандидатов в депутаты заксобрания Ульяновской области, сообщает ТАСС.

«Территориальная группа № 10, включающая в себя территории Заволжского одномандатного округа № 10 и Заволжского одномандатного избирательного округа № 11. Бут — первый номер в этой группе», — сказал на конференции руководитель фракции ЛДПР в заксобрании региона Дмитрий Грачев.

«Бут Виктор Анатольевич 1967 года рождения, место рождения — город Душанбе Таджикской ССР», — уточнил он.

Ранее Бут открыл в Российской национальной библиотеке (РНБ) в Санкт-Петербурге выставку своих картин «Берег мой тонкой линией», написанных в американской тюрьме.

В интервью «Газете.Ru» он высказал мнение, что его уголовное дело было использовано США для отработки методов давления на Россию.

Бут был арестован в Таиланде в марте 2008 года и два с половиной года провел под арестом в тюрьме Бангкока, после чего был выдан США и заключен там под стражу. 8 декабря 2022 года Бут вернулся в Россию в результате обмена на баскетболистку Бриттни Грайнер.

Ранее представившийся бойцом ЧВК «Вагнер» в Норвегии россиянин Медведев заявил, что хочет домой.

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