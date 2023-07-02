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В МИД Украины рассказали, чем грозит отказ принять страну в НАТО

Глава МИД Украины Кулеба: отказ принять Украину в НАТО будет «самоубийством» для Европы

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Johanna Geron/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отказ принять Украину в НАТО будет «самоубийством» для Европы. Об этом пишет американская газета Politico.

По словам Кулебы, если Украина не станет членом альянса, то всегда останется возможным вариант военного конфликта. Его слова прозвучали в преддверии саммита НАТО в середине июля, на котором заявка Киева на членство должна стать наиболее политически чувствительной темой для обсуждения.

«Единственный способ закрыть дверь для российской агрессии против Европы и евроатлантического пространства в целом — это принять Украину в НАТО, потому что Россия не посмеет повторить этот опыт снова», — отметил украинский министр.

До того бывший член палаты представителей конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард заявляла в видеообращении в Twitter, что политика администрации президента страны Джо Байдена приблизила мир к ядерной войне.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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