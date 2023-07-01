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Зеленский поручил главкому ВСУ усилить белорусское направление

Зеленский провел ставку и поручил главкому ВСУ Залужному усилить белорусское направление

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 1 июля, провел на Ровенской атомной электростанции заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, заседание ставки было проведено на данной АЭС, «чтобы на месте оценить любые возможные угрозы станции».

Как сообщил украинский лидер, он заслушал доклады об оперативной обстановке на белорусской границе, усилении северного направления и охране АЭС, а также о защите Ровенской АЭС от киберугроз.

Также он заявил, что дал поручение главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному усилить белорусское направление.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время торжественного собрания в честь Дня Независимости республики, что Минск намерен предложить соседним странам план добрососедства и мира.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку посла страны в Белоруссии Игоря Кизима без объяснения причин.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

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