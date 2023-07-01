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Сотрудники российского посольства покинули Румынию

Румынию покинули 40 сотрудников посольства России в Бухаресте

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Depositphotos

В субботу, 1 июля, Румынию покинули 40 сотрудников посольства России в Бухаресте. Вместе с ними эту страну покинули члены их семей — около 80 россиян, передает ТАСС, ссылаясь на посольство РФ.

Как сообщили в дипмиссии, самолет Ил-96 авиакомпании «Россия», выполняющий вывозной гуманитарный спецрейс с россиянами на борту, вылетел из бухарестского аэропорта имени Анри Коандэ. В настоящее время отсутствует регулярное прямое авиасообщение по маршруту Бухарест-Москва.

Ряд сотрудников посольства уже уехали из Румынии ранее. Таким образом, общее число россиян, которым пришлось покинуть эту страну, в результате сокращения штата диппредставительства, достигает почти 140.

Ранее стало известно, что Румынию покинут 21 дипломат и еще 30 сотрудников российского посольства в связи с требованием властей сократить штат диппредставительства России.

До этого посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин заявил, что решение властей Румынии резко сократить штат посольства России в Бухаресте является «очередным шагом», направленным на «подрыв» государственных отношений между двумя странами.

Ранее экс-глава МИД Румынии Адриан Северин назвал «бесполезным оскорблением» требование Бухареста о сокращении посольства РФ.

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