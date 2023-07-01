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Медведев обратился к Макрону после погромов во Франции

Медведев заявил, что потраченные на Украину деньги Макрон мог отдать простым французам

Президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно заявлял о поддержке Украины, но ему пора встать на сторону своего народа, ведь доставшиеся Киеву деньги могли пригодиться французам, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Может, пора положить конец этому словесному поносу и встать на сторону Франции. Деньги, потраченные напрасно на оружие для банды наркомана Зеленского, могли бы пригодиться простым французам», — цитирует Медведева Life.ru.

Ранее сообщалось, что убийство при задержании, из-за которого Францию охватили протесты, произошло 27 июня в пригороде Парижа. Известно, что 17-летний подросток алжирского происхождения за рулём автомобиля не подчинился требованию полицейского остановиться. У него хотели проверить документы. Когда его заставили затормозить, он снова нажал на газ — и в этот момент инспектор выстрелил ему в грудь.

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