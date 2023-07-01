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В Польше назвали причину беспорядков во Франции

Глава минюста Польши заявил, что погромы во Франции связаны с провалом миграционной политики

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Michel Euler/AP

Беспорядки во Франции подтверждают выводы польского руководства о ситуации с миграцией в Евросоюзе, считает министр юстиции Польши Збигнев Зебро. В своем Twitter он отметил, что погромы во французских городах вызваны провальным подходом к приему беженцев из-за пределов Европы, против которого выступает Варшава.

«Это история о банкротстве миграционной политики и «культурного обогащения», о прогрессивном упадке и анархии. За Францией еще Бельгия, Швеция и так далее. Если Запад не может прийти в себя, то дайте нам, полякам, сделать правильные выводы. Да — референдуму [на уровне Евросоюза по вопросу перемещения мигрантов], нет перемещению беженцев», — написал Зебро.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. К 1 июля остановить протесты не удалось, в полиции уже отчитались о задержании более 990 человек.

Ранее по всей Франции произошли столкновения протестующих с полицией.

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