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Зеленский уволил глав четырех районов Киева

Зеленский уволил глав семи местных администраций из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ

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Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский уволил семерых руководителей местных администраций, в том числе глав четырех районов Киева, после истории с ненадлежащим состоянием бомбоубежищ. Соответствующие документы опубликованы на сайте украинского лидера.

Так, президент принял решение уволить руководителей районных администраций: Деснянской — Дмитрия Ратникова, Днепровского — Павла Бабия, Подольского — Сергея Коваленко и Святошинского — Сергея Павловского.

Кроме того, подписаны распоряжения об увольнении руководителей Белоцерковской, Житомирской и Конотопской районных администраций — Людмилы Мерзлюк, Александара Хомича и Татьяны Сизон.

Соответствующее решение связано с тем, что Совет безопасности Украины признал неудовлетворительной работу по подготовке бомбоубежищ в этих районах.

Мэру Киева Виталию Кличко и начальнику военной администрации столицы Сергею Попко удалось избежать увольнения, однако они также получили выговоры — за ненадлежащее состояние укрытий.

Кличко заявлял, что в ЧП с закрытым во время воздушной тревоги бомбоубежищем виноваты главы администраций, которых назначает президент страны Владимир Зеленский.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили, что четверть бомбоубежищ в стране и третья часть в Киеве непригодны для использования.

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