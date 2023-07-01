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Кирби отказался говорить журналистам о размещении ядерного оружия в Польше

В США не захотели уточнять, ведутся ли переговоры о размещении ядерного оружия в Польше

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Alex Brandon/AP

Власти США отказались дать уточнения по поводу того, обсуждают ли Вашингтон и Варшава возможность размещения американского ядерного оружия на территории Польши. Об этом было сказано на онлайн-брифинге координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, сообщает ТАСС.

Кирби заявил, что ему совершенно нечего сказать о каких-либо разговорах по поводу возможного размещения ядерного оружия США в Польше. Чиновник подчеркнул, что Вашингтон никогда ничего не говорит о развертывании своих ядерных систем, и он не намерен нарушать этот принцип.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава в связи с размещением российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии хочет принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия (Nuclear Sharing).

Программа Nuclear Sharing позволяет США при необходимости передавать свое ядерное оружие военно-воздушным силам стран Североатлантического альянса.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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