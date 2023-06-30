Лукашенко предложил Польше подумать о гражданах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительству Польши нужно подумать о своих гражданах, которые для Запада являются «расходным материалом». Об этом сообщает ТАСС.

«Польскому правительству стоит подумать своей головой. И прежде всего о своем народе. Для Запада поляки были и остаются славянами. А это расходный материал. Учите историю, соседи», — заявил Лукашенко.

До этого президент Белоруссии подписал указ, который предполагает, что госорганам и организациям Белоруссии предписали закупать для служебных нужд легковые автомобили, которые произведены на белорусско-китайском предприятии «БелДжи».

Закон устанавливает максимальный размер стоимости закупаемых служебных автомобилей в зависимости от должностей тех, кто будет эти машины использовать. К примеру, для руководителей госорганов он составляет 3,43 тыс. базовых величин, или около 3,6 млн руб. по текущему курсу Нацбанка Белоруссии. Основные положения указа вступят в силу через три месяца после опубликования.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.