Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лукашенко предложил Польше подумать о гражданах

Лукашенко посоветовал Варшаве учить историю и думать о гражданах

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительству Польши нужно подумать о своих гражданах, которые для Запада являются «расходным материалом». Об этом сообщает ТАСС.

«Польскому правительству стоит подумать своей головой. И прежде всего о своем народе. Для Запада поляки были и остаются славянами. А это расходный материал. Учите историю, соседи», — заявил Лукашенко.

До этого президент Белоруссии подписал указ, который предполагает, что госорганам и организациям Белоруссии предписали закупать для служебных нужд легковые автомобили, которые произведены на белорусско-китайском предприятии «БелДжи». 

Закон устанавливает максимальный размер стоимости закупаемых служебных автомобилей в зависимости от должностей тех, кто будет эти машины использовать. К примеру, для руководителей госорганов он составляет 3,43 тыс. базовых величин, или около 3,6 млн руб. по текущему курсу Нацбанка Белоруссии. Основные положения указа вступят в силу через три месяца после опубликования.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях