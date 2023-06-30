Миссия ООН в Мали будет свернута по решению Совбеза

Совет безопасности ООН принял резолюцию о прекращении работы многопрофильной комплексной миротворческой миссии организации в Мали МИНУСМА. Об этом сообщает ТАСС.

Резолюция была принята единогласно. Решением СБ ООН мандат миссии ООН в Мали прекращается с 30 июня, а вывод контингента организации из страны должен быть завершен к 31 декабря 2023 года. С инициативой о закрытии миссии выступили власти страны.

19 июня правительство Мали выпустило коммюнике, в котором назвало причины требований о немедленном выводе миссии ООН из страны.

«МИНУСМА становится частью проблемы, в частности, разжигая межобщинную напряженность, усугубляемую чрезвычайно серьезными обвинениями, которые крайне негативно сказываются на мире, примирении и национальной сплоченности», — заявили в Бамако.

Миссия была учреждена в апреле 2013 года. Ее персонал в феврале 2023 года составлял свыше 17 тыс. человек, сообщается на сайте ООН.

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