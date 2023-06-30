Лавров прокомментировал расследование инцидента в Буче на Западе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнения в том, что представители западных государств ведут расследование по ситуации в украинской Буче. Заявление было сделано Лавровым на презентации Центра народной дипломатии ШОС.

По словам Лаврова, он регулярно обращается к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с заявлениями о необходимости прояснить ситуацию, однако не получает конкретных ответов. Министр выразил мнение, что это связано с тем, что станы Запада «очень сильно подмяли под себя» секретариат ООН, а потому от него трудно ждать «каких-то объективных расследований».

Дипломат напомнил, что в сентябре 2023 года на заседании Совбеза ООН «публично просил генерального секретаря ООН употребить свой авторитет», чтобы добиться публикации имен «тех, кто якобы был там замучен российскими войсками», и добавил, что продолжает напоминать о своем требовании.

Ранее Лавров назвал «враньем чистой воды» обвинения в адрес РФ о подготовке провокации на ЗАЭС.

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