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Россия выразила решительный протест в связи с задержанием в Польше российского хоккеиста

ТАСС: посольство РФ направило ноту в МИД Польши с требованием объяснить задержание россиянина

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Пресс-служба МИД России

Посольство России в Польше сообщило, что направило в МИД страны ноту с просьбой подтвердить сведения о задержании в стране гражданина России, передает ТАСС.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия выражает Польше решительный протест в связи с этой ситуацией и требует объяснений. По ее словам, это уже «четырнадцатый случай ареста российских граждан» в Польше.

Она потребовала предоставить Москве исчерпывающие объяснения произошедшему и подчеркнула, что российскому гражданину будет оказана вся необходимая помощь.

30 июня Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро сообщил о задержании по обвинению в шпионаже российского хоккеиста.

По информации СМИ, речь идет о спортсмене клуба «Заглембе», выступающем в Польской хоккейной лиге, Максиме Сергееве, уроженце подмосковного Реутова. В клубе эту информацию не стали комментировать.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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