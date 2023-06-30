Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе и отменил пресс-конференцию, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France Press (AFP).

По информации агентства, пресс-конференция Макрона должна была состояться по итогам саммита.

Согласно данным телеканала BFMTV, Макрон возглавит заседание кризисного штаба в 13:00 часов (14:00 мск). Оно будет посвящено беспорядкам, начавшимся в стране после убийства полицейским 17-летнего подростка, который находился за рулем автомобиля и отказался выполнять требования сотрудников патрульной службы.

Министр-делегат по вопросам жилищной политики Франции Оливье Клейн говорил, что власти страны намерены ввести чрезвычайное положение на фоне беспорядков, которые начались после гибели подростка.

Почти 250 полицейских и жандармов пострадали в ночь на 30 июня из-за беспорядков во Франции.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал число задержанных в ходе протестов в стране.