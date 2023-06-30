Кличко косвенно признался в конфликте с Зеленским

Мэр Киева Виталий Кличко косвенно признался в конфликте с украинским президентом Владимиром Зеленским и его Офисом. Видео с конференции по самоуправлению, на которой выступил Кличко, опубликовало издание «Страна.ua».

Он подчеркнул, что боевые действия не являются оправданием для политических разборок.

«Сегодня вызывает обеспокоенность чрезмерная централизация власти, использование правоохранительных органов для давления на бизнес и местную власть, влияние центральных органов власти на судебную систему», — сказал Кличко.

Он добавил, что в такое время не должно быть политической борьбы, недемократических методов управления государством, которое намерено стать членом Евросоюза и НАТО.

На Украине прошла череда кадровых перестановок. Кличко удалось избежать увольнения, но он получил выговор за состояние бомбоубежищ в городе. После гибели двух женщин и ребенка, которые не смогли попасть в укрытие в Деснянском районе, Владимир Зеленский обещал «поставить голову на место» тем, кто не умеет «включать голову».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.