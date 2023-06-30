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На Украине депутата Рады подозревают в мошенничестве

Генпрокуратура Украины предъявила подозрение в мошенничестве депутату Рады Алексееву

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РИА Новости

В комитете Верховной рады Украины предъявили подозрение в мошенничестве председателю подкомитета по вопросам правоохранительной деятельности. Об этом сообщил офис генерального прокурора страны.

Ведомство не уточнило имя подозреваемого чиновника, однако, по информации издания «РБК-Украина», речь идет о депутате Сергее Алексееве.

По данным следствия, украинский чиновник обманным путем завладел денежными средствами гражданина Германии в размере $50 тыс. за содействие во избежание экстрадиции. Уточняется, что по месту жительства подозреваемого проходят следственные действия. Санкция соответствующей статьи о мошенничестве уголовного кодекса Украины предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В мае Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух бизнесменов в Полтавской области по обвинению в поставке в Россию оборудования для ЗРК С-300.

До этого СБУ заочно предъявила обвинения бывшим депутатам Верховной рады Украины от «Партии регионов» Олегу Цареву, Дмитрию Святашу и Игорю Маркову.

Стало известно также, что офис генпрокурора Украины направил в суд обвинительный акт против сотрудника СБУ за агитацию военных переходить на сторону России.

Ранее украинский суд заочно приговорил к тюремному сроку временно исполняющего обязанности губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

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