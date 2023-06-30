Дипломат рассказал, что думают в БРИКС об урегулировании ситуации на Украине без РФ

Посол по особым поручениям российского МИД, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев заявил, что партнеры Москвы по объединению понимают бесперспективность обсуждения темы урегулирования российско-украинского конфликта без российской стороны. Об этом он сообщил РИА Новости, комментируя прошедший в Дании саммит по урегулированию украинского кризиса.

По его мнению, данный саммит представляет собой попытку продвижения тех ультиматумов, которые предлагал президент Украины Владимир Зеленский, и линии, «которую продвигают его покровители на Западе».

«Всем, в том числе нашим партнерам по БРИКС, понятна бесперспективность подобного обсуждения ситуации на Украине или урегулирования между Украиной и Россией без России», — сказал Князев.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что его страна готова вести мирные переговоры с Москвой только на основании «формулы мира», предложенной украинским лидером.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.