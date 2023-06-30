Небензя рассказал, кто должен дать «приказ» для завершения конфликта на Украине

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности международной организации заявил, что США должны дать приказ своим вассалам на Украине, чтобы конфликт завершился, передает РИА Новости.

«Чтобы эта война прекратилась, американские хозяева должны дать приказ своим вассалам», — сказал Небензя.

По его словам, Вашингтон не хочет прекращения конфликта, о чем говорит отсутствие таких сигналов и «приказов».

Дипломат считает, что у США есть «аппетит» к продолжению боевых действий, а также ожидание того, что России будет нанесено поражение.

«Хочу вам сказать: вы этого не дождетесь», — заключил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если НАТО заявляет о том, что оно против заморозки конфликта на Украине, то «пусть воюют».

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.