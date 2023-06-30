СМИ сообщают, что Совет Федерации покинет Елена Мизулина

Сенатор от Омской области Елена Мизулина покинет Совет Федерации в сентябре после Единого дня голосования, сообщает телеканал »РБК» со ссылкой на источники в Совфеде.

«Мизулину не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко», — указано в сообщении.

Отмечается, в Совфеде также есть сторонники того, чтобы оставить Мизулину на посту на новый срок, однако на данный момент утверждается, что вероятность ее отставки высока.

Елена Мизулина является сенатором с 2015 года — она известна активным продвижением запретительных мер в отношении права на аборты и инициативами против ЛГБТ-пропаганды.

Ранее сенатор Елена Мизулина заявила, что надо добиться правовой защиты прав эмбрионов, появившиеся в результате оплодотворения в пробирке.

Как отметила общественный деятель, «эмбрион беззащитный и с ним можно делать все, что угодно».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Дербент вспомнил разговор с российским бизнесменом и политиком, членом Совета Федерации Сулейманом Керимовым, в рамках которого посоветовал ему «заняться Родиной».