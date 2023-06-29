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Президент Украины встретился с экоактивисткой Гретой Тунберг

Зеленский обсудил последствия разрушения Каховской ГЭС с Гретой Тунберг

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил последствия разрушения Каховской ГЭС с экоактивисткой Гретой Тунберг. Об этом сообщает РИА Новости.

В офисе президента Украины подчеркнули, что Зеленский провел встречу с членами международной рабочей группы по поводу экологических последствий конфликта. На ней присутствовали экс-вице-премьер-министр и бывший министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, вице-президентн Европейского парламента Хейди Хауталой, президентн Ирландии в 1990-1997 годах Мэри Робинсон и активистка Грета Тунберг.

В публикации отмечается, что Зеленский и члены международной группы обсудили последствия разрушения Каховской гидроэлектростанции, а также влияние боевых действий на экологическую систему Украины.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой. Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины.

Ранее в ООН оценили последствия разрушения Каховской ГЭС.

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